Из России в офшоры вывели капитал, равный сбережениям всех россиян - отчет

Выведенный капитал из России в настоящее время, вероятно, равен количеству коллективных сбережений всех россиян. Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на отчет американского Национального бюро экономических исследований.

В отчете Национального бюро экономических исследований отмечается, что 1% россиян владеют до 25% богатств страны. Средства хранятся в офшорах.

«В Соединенном Королевстве, Швейцарии, на Кипре и подобных оффшорных центрах существует столько финансовых богатств, которыми владеют богатые россияне за рубежом, сколько всего все россияне в самой России», - говорится в докладе.

Отмечается, что это свидетельствует о том, что средства, вывезенные за пределы РФ, в три раза превышают официальные иностранные резервы.

Читайте такжеДва российских банка могут потерять доступ к SWIFT из-за санкций – СМИ

Авторы отчета, в том числе известный экономист Том Пикетти, отмечают, что они использовали национальные счета, опросы, рейтинги богатства и налоговые данные, включая недавно опубликованы налоговые данные о налогоплательщиках с высоким доходом, для составления отчета и говорят, что существующие официальные опросы, вероятно, занижают степени неравенства.

В докладе говорится, что неравенство в доходах в России заметно отличается от других бывших коммунистических стран, а также таких стран, как Китай, что говорит о том, как Россия сделала переход к рыночной экономике после распада СССР в 1991 году.

После бурных 1990-х годов, в том числе краха российского рубля в 1998 году, экономика страны стабилизировалась в начале 2000-х годов, а затем ускорилась в основном за счет высоких мировых цен на нефть. Однако после мировой рецессии в 2008 году в экономике России наблюдался более скромный рост, что котировалось из-за низких цен на нефть, а также западных экономических санкций, введенных после аннексии Кремлем Крыма в 2014 году. При этом ВВП работает на уровне 0,5%

Читайте такжеВиллу из "Шерлока Холмса" отреставрировали для отдыха Путина - СМИ

В докладе утверждается, что «драматический провал советского коммунизма и эгалитарной идеологии» частично проложил путь к готовности России терпеть неравенство высоких доходов и концентрацию частного богатства в руках сравнительно немногих.

«По сути, крайне неравенство представляется приемлемым в России, если миллиардеры и олигархи кажутся лояльными к российскому государству и воспринимают национальные интересы», - говорится в документе.