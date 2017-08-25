Россия отказалась обсуждать вывод своих войск из Приднестровья

В Российской Федерации отказались от предложения Молдовы по обсуждению вывода российских войск из Приднестровья. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Кишинев предлагал обсудить это на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу «не очень дружественной и довольно неожиданной".

Как сообщал УНИАН ранее, Молдова просила ООН включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Позже председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз сообщила, что Украина поддержит инициативу лишить российских "миротворцев" оснований находиться на молдавской территории.