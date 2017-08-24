В Роттердаме отменили концерт из-за угрозы теракта
Недалеко от места проведения был найден фургон с испанскими номерами, в котором находились баллоны с газом.
В Роттердаме вечером 23 августа отменили концерт американской группы Allah-Las из-за информации об угрозе теракта, пишет Медуза со ссылкой на Associated Press.
В полиции заявили, что после обсуждения с организаторами решили отменить концерт. Посетители были эвакуированы.
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Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб сообщил, что концерт отменили после получения информации от испанской полиции.
Недалеко от места проведения был найден фургон с испанскими номерами, в котором находились баллоны с газом, сообщил Абуталеб. Водитель был задержан.
Связано ли было предупреждение от Испании с этим фургоном, пока не уточняется.
Концерт был отменен через несколько дней после терактов в испанском регионе Каталония, где действовала, по мнению местной полиции, исламистская террористическая ячейка.