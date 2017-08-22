Die Presse: Когда нас опережают китайцы на джипах

Китайская компания хочет купить американскую марку "Jeep". Это имеет символическую силу. И может означать, что превосходство Запада подходит к концу. Об этом пишет Герхард Хофер в статье "Когда нас опережают китайцы на джипах", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Точно неизвестно, откуда взялось название "Jeep". Есть хронисты, которые думают, что оно из серии комиксов сериала "Popeye". Ясно одно: внедорожник является частью американской ДНК. Джип, который первоначально изготовляли только для армии США, символизирует американский образ жизни, так же как Coca-Cola, McDonalds или Голливуд.

Именно эта символичная марка оказалась в поле зрения китайского автопроизводителя "Great Wall Motor". В то время, когда президент США Дональд Трамп хочет построить стену на границе с Мексикой, и пытается сделать все, чтобы запретить автомобильным компаниям недорогое производство у южного соседа, действия "Great Wall Motor" наглядно показывают, насколько безнадежной и абсурдной является изоляционистская экономическая политика. Действительно ли столетие американского господства подходит к концу? Является ли это экономическое отступление началом новой эры?

Пока слишком рано писать некрологи для США. Всего несколько лет назад эксперты согласились, что к 2020 году Китай станет крупнейшей экономикой, и займет место США. Между тем, рост в Китае также ослаб, и, похоже, что в обозримом будущем никакого обгона не будет. ВВП на душу населения в США в шесть раз выше, чем в Китае.

И все же в глобальной экономической системе происходят значительные тектонические изменения. Это можно увидеть в отчете о глобальной конкуренции Всемирного экономического форума. Ранее там появлялись только такие страны, как Швейцария, Германия или США, а теперь с ними на одном уровне – Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея. Китай занимает 27-е место - и, значительно опережает такие европейские кризисные страны, как Испания, Италия, Португалия и Греция.

"Побеждает только тот, кто не останавливается на достигнутом, и определенным образом чувствует, что его преследуют, и кто всегда ставит под сомнение свою позицию", - прокомментировала однажды газета "Die Welt" такое развитие событий, и добавила: "Вот почему параноидальные государства успешны".

Это, конечно, очень хороший заголовок. И действительно, есть ощущение, что паранойя процветает во многих местах. Например, в Вашингтоне. Редко случается такая истерия с преследованиями, как у администрации Трампа. Но действительно ли паранойя ведет к успеху? Экономический подъем Европы и Северной Америки не был прыжком. Это был скорее "большой прорыв", как называл его экономист-лауреат Ангус Дитон. Освобождение от феодального господства, нищеты и бедности. Почему вдруг эта свобода начала нас пугать?

В течение пятисот лет Европа, а затем и США, доминировали в мире (экономике), потому что они всегда были на один или несколько шагов впереди своих преследователей. Конкуренция, научная революция, верховенство права, современная медицина, общество потребителей и трудовая этика: шотландский историк Ниалл Фергюсон считает их "шестью убийственными приложениями" Запада, которые обеспечили его рост. Между тем, эти приложения уже доступны во всем мире – для бесплатного скачивания. И постепенно появляется ощущение, что эти приложения используются во многих местах, но все реже в Европе и США.

Некрологи для западной цивилизации преждевременны, даже если Фергюсон говорит, что "в настоящее время мы переживаем заключительный этап 500-летнего подъема Запада". Мы вне всяких сомнений переживаем фазу слабости. И одна из этих слабостей заключается в том, что мы все чаще видим будущее как угрозу и цепляемся за старые концепции. За старые марки автомобилей, как, например, "Jeep".

Но рецепты успеха нельзя заархивировать и, конечно же, их не скрыть за большими стенами. Китаю это уже давно известно.