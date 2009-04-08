Генсек НАТО призывает Молдову найти мирный выход из кризиса

Брюссель. 8 апреля. УНИАН. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР призывает Молдову найти мирный выход из кризиса.

Об этом идет речь в заявлении Я.СХЕФФЕРА, текст которого передан УНИАН.

“Я очень обеспокоен ситуацией в Молдове. Я призываю к мирному разрешению текущего кризиса и призываю все стороны воздержаться от жестокости и провокаций”, - подчеркнул Генсек НАТО.

Он отметил, что внимательно следил за развитием событий в республике после парламентских выборов 5 апреля этого года.

Как сообщал УНИАН, в Молдове после парламентских выборов 5 апреля, на которых правящая Коммунистическая партия получила 50% голосов избирателей, в Кишиневе начались массовые акции протеста, которые переросли в захват администрации Президента и поджег здания парламента, а также в столкновения с полицией. Сегодня ночью полиция взяла ситуацию в Кишиневе под контроль, а Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН обвинил Румынию в содействии попытке организовать государственный переворот и объявил посла Румынии в Молдове персоной нон-грата.