Сербия отозвала своих дипломатов из Македонии

Сербия отозвала для консультаций своих дипломатов из посольства в Македонии.

Сербский президент Александр Вучич отметил, что причиной послужили "наступательные действия" македонской разведки в отношении Белграда, пишет Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

Деталей Вучич не раскрыл, сообщив, что ситуация должна проясниться через несколько дней.

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Средства массовой информации Македонии связывают действия Сербии с возможной готовностью Скопье поддержать заявку Косова на вступление в ЮНЕСКО.

Министерство иностранных дел Сербии считает, что вступление Косова в ЮНЕСКО может усугубить отношения между Белградом и Скопье.

Независимость Косова признают 114 стран мира. Против выступают пять стран. Сербия считает, что независимость Косова признавать нельзя, но при этом нужно исходить из существующих реалий.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич представил план разделения Косово, который, по его мнению, разрешит конфликтную ситуацию вокруг этой бывшей сербской провинции. По его мнению, Северная часть Косово, населенная преимущественно сербами, должна отделиться и перейти в подчинение Сербии.