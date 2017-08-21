В Литве два российских канала оказались под угрозой запрета из-за высказывания Жириновского

Литовская комиссия по радио и телевидения признала, что два российских телеканала разжигают войну и ненависть. За это могут прекратить их трансляцию, передает Delfi.

Комиссия установила, что высказывания российского депутата Владимира Жириновского разжигали ненависть в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" и в программе "Право знать" на канале "ТВЦ".

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Так, во время программы на канале "РТР Планета" Жириновский, сказал: "Нужно выдвинуть ультиматум прибалтийским государствам, чтобы они отвели все войска НАТО на 300 километров от границ России, а не уведете - мы примем определенные меры" .

На вопрос ведущего, какие именно меры он предлагает, Жириновский ответил: "А они потом увидят. Утром, ночью прилетят какие-то самолеты".

Председатель комиссии по радио и телевидению предупредил, что в этот раз относительно телеканалов могут быть применены более суровые санкции, чем раньше.

"Всему есть предел. Если эти три месяца никак не повлияли и нарушения повторяются, то, на мой взгляд, санкции должны быть строже", - сказал он.

"Возможной санкцией для них было бы от года до полутора лет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее страны Балтии и Норвегия начали строительство стены на границе с РФ.