Столкновение эсминца США с танкером: 10 моряков числятся пропавшими
В настоящее время эсминец собственным ходом движется в направлении порта.
Десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" числятся пропавшими после столкновенияс танкером в районе Сингапура.
Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба седьмого флота ВМС США.
"В настоящее время 10 моряков числятся пропавшими и пятеро получили ранения", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что в настоящее время эсминец собственным ходом движется в направлении порта.
Как сообщал УНИАН, ракетный эсминец США USS John S McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии. Столкновение произошло в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре.