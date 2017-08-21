Трамп вернулся в Белый дом после каникул (фоторепортаж)

После бурных 17-дневных каникул в гольф-клубе в Нью-Джерси Дональд Трамп и его семья вернулись в Белый дом. Об этом пишет The Daily Mail.

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Президентская семья добиралась двумя видами транспорта: на самолете и военном вертолете. Издание отмечает, что в Морристаунском муниципальном аэропорту в воскресенье Трампы выглядели "мрачно".

Мелания Трамп была одета в длинное летнее платье с шикарными желтыми складками. 11-летний Баррон Трамп - в футболку J. Crew за $20.

Это были последние каникули Баррона перед тем, как он отправится в свою новую школу - частную епископскую школу Св. Андрея в Потомаке, штат Мэриленд. Баррон станет первым президентским ребенком, который будет посещать небольшую школу совместного обучения, обучение в которой стоит стоит 40 тысяч долларов в год.

Иванка Трамп, казалось, была в хорошем настроении, одета в белое белое летнее платье. Вместе с ней была дочь Арабелла и сын Теодор.

Вертолет приземлился на южной лужайке у Белого дома.

Как сообщал УНИАН, в Белом доме в воскресенье, 20 августа, проинформировали, что президент США Дональд Трамп сделает важное заявление для народа 21 августа. Трамп выступит с речью на военной базе "Форт Майер" возле Вашингтона, и она будет транслироваться в прямом эфире, начиная с 21:00 по местному времени.