Следующие переговор о ЧФ пройдут в Москве

09:48, 28 октября 2006
Мир
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Профильная подкомиссия соберется в январе

Следующее заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Украинско-российской межгосударственной комиссии состоится в январе следующего года в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сообщено во время пресс-конференции по итогам третьего заседания Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Украинско-российской межгосударственной комиссии, состоявшегося сегодня в Севастополе.

На переговорах по ЧФ РФ самыми сложными были военно-политические вопросы

* Статс-секретарь российского МИД доволен переговорами по ЧФ

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