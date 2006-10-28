Следующие переговор о ЧФ пройдут в Москве

Следующее заседание Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Украинско-российской межгосударственной комиссии состоится в январе следующего года в Москве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было сообщено во время пресс-конференции по итогам третьего заседания Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ Украинско-российской межгосударственной комиссии, состоявшегося сегодня в Севастополе.

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