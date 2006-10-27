Статс-секретарь российского МИД доволен переговорами по ЧФ

Статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН доволен итогами третьего заседания Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, на общей с первым заместителем министра иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО пресс-конференции по итогам заседания он отметил, что стороны достигли определенного результата, а именно сформулировали свои позиции как минимум по 25 проблемам, пускай даже большая половина из них не совпадает друг с другом. “Важно прояснить ситуацию, понять, как идти, и привить работе командный дух”, - сказал он.

По его мнению, сторонам это „удается и полностью отвечает новому ритму отношений между РФ и Украиной”. По его словам, стороны постараются „привнести что-то полезное, позитивное на стол нашим руководителям, я имею в виду и премьер-министров, и президентов, чтобы отношения развивались в предсказуемом, дружественном русле. Для этого у нас есть все возможности”.

Как отметил Г.КАРАСИН, „сегодняшние 10 часов работы были не напрасными, встреча показала, что мы способны через открытый, честный, иногда жесткий диалог выходить на решение тех вопросов, которые накопились за все эти годы”. По его словам, „эти вопросы касаются как практических сторон пребывания здесь нашего ЧФ, так и, вполне понятно, социальных и юридических проблем”. Он также сообщил, что за 11 месяцев существования Подкомиссии в новом составе было проведено более 20 межрабочих групп и три пленарных заседания Подкомиссии.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отметил, что во время сегодняшней работы стороны “смогли констатировать наличие определенного прогресса по отдельным вопросам”. По его информации, во второй половине дня обсуждены вопросы, связанные с военно-политическими аспектами сотрудничества, навигационно-гидрографическим оборудованием и др. „Мне приятно отметить, что на этих переговорах был откровенный, конструктивный диалог, проблем остается достаточно много, но по крайней мере мы нашли очень неплохую атмосферу обсуждения, и можем констатировать, что по некоторым вопросам наметились определенные позитивные тенденции”, - сказал он.