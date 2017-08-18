Испания приходит в себя после двух кровавых терактов (фоторепортаж, видео)

11:39, 18 августа 2017
Мир
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Сначала микроавтобус наехал на пешеходов в туристическом центре Барселоны, а позже минивэн атаковал людей в Камбрильсе. В результате обоих терактов погибли 13 человек, пострадали около 100.

Вечером 17 августа в результате наезда микроавтобуса на пешеходов на бульваре Рамбла в туристическом квартале в центре Барселоны (Испания) погибли по меньшей мере 13 человек, пострадали около 100.

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А в ночь на пятницу в Камбрильсе неподалеку от Барселоны нападавшие сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, очевидно, пытаясь повторить совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

При этом известно, что полиция смогла предупредить еще несколько подобных терактов.

Как сообщается в сюжете ТСН, на утро после этих ужасных событий в испанских городах продолжается усиленное патрулирование улиц, а на местах работает полиция.

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Также продолжается поиск причастных к совершению терактов.

В то же время с утра почтить память жертв теракта на место трагедии в Барселоне начали сходиться люди. Они приносят цветы к импровизированного мемориала погибшим и раненым.

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Новость в сюжете: Теракт в Барселоне
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