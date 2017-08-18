В Китае открылся первый интернет-суд

Первый суд Китая, специализирующийся на работе с делами, связанными с интернетом, открылся в пятницу в центре электронной коммерции в Ханчжоу, чтобы удовлетворить растущее число онлайн-споров. Об этом сообщает Xinhua.

Интернет-суд будет рассматривать дела, связанные с мошенничеством в онлайн-торговле, дела о заключенных онлайн долговых контрактах и о нарушении авторских прав в интернете.

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Все судебные процедуры, начиная с подачи иска и возбуждения дела, будут проводить через сайт суда. Слушания и объявление приговора также будут вести онлайн посредством видеотрансляции.

В последнем отчете Китайского интернет-информационного центра показано, что на конец июня в Китае было около 751 миллион пользователей сети и 724 миллиона пользователей мобильного интернета.

Поскольку китайцы все чаще обращаются к интернет-магазинам и платежам, интернет-суд предоставляет судебную гарантию на поддержание кибербезопасности, разрешение онлайн-споров и содействие интеграции интернета с обществом и экономикой.

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