Фургон протаранил толпу в Барселоне: СМИ обнародовали первое видео

19:00, 17 августа 2017
Мир
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На ролике видно около десяти человек, лежащих на обочинах.

Пострадавшие от наезда машины на людей в Барселоне / Christopher Rodríguez

В сети появилось видео из центра Барселоны, где микроавтобус врезался в толпу. Ролик выложило в "Твиттере" издания El Mundo. На видео запечатлены раненые, лежащие на обочинах проезжей части. На улице стоит паника, съезжаются полицейские и спасатели.

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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел на Пласа-де-Каталунья в центре Барселоны, есть погибшие и раненые. Полицейские рекомендовали избегать этого района.

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