Фургон протаранил толпу в Барселоне: СМИ обнародовали первое видео

В сети появилось видео из центра Барселоны, где микроавтобус врезался в толпу. Ролик выложило в "Твиттере" издания El Mundo. На видео запечатлены раненые, лежащие на обочинах проезжей части. На улице стоит паника, съезжаются полицейские и спасатели.

Ramblas, Barcelona

A car rammed into people.... many injured!!!!! driver supposedly fled on foot. pic.twitter.com/dkenGn5N8C — sab ♡ (@lustsgrandes) August 17, 2017

Una furgoneta ha atropellado a varias decenas de personas en el centro de Barcelona. "Hay varios heridos". https://t.co/4SbTjugMQupic.twitter.com/PShDzVtYpZ — EL MUNDO (@elmundoes) August 17, 2017

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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел на Пласа-де-Каталунья в центре Барселоны, есть погибшие и раненые. Полицейские рекомендовали избегать этого района.