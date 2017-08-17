Фургон протаранил толпу в Барселоне: СМИ обнародовали первое видео
На ролике видно около десяти человек, лежащих на обочинах.
В сети появилось видео из центра Барселоны, где микроавтобус врезался в толпу. Ролик выложило в "Твиттере" издания El Mundo. На видео запечатлены раненые, лежащие на обочинах проезжей части. На улице стоит паника, съезжаются полицейские и спасатели.
Ramblas, Barcelona— sab ♡ (@lustsgrandes) August 17, 2017
A car rammed into people.... many injured!!!!! driver supposedly fled on foot. pic.twitter.com/dkenGn5N8C
Una furgoneta ha atropellado a varias decenas de personas en el centro de Barcelona. "Hay varios heridos". https://t.co/4SbTjugMQupic.twitter.com/PShDzVtYpZ— EL MUNDO (@elmundoes) August 17, 2017
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Как сообщал УНИАН, инцидент произошел на Пласа-де-Каталунья в центре Барселоны, есть погибшие и раненые. Полицейские рекомендовали избегать этого района.