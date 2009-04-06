Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предостерегает от игнорирования интересов России в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая с первым отчетом о работе правительства перед Государственной думой России.

«Попытки исключить Россию из процесса принятия решений глобального характера, тем более в сфере энергетики, игнорирование ее законных интересов – контрпродуктивны», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он заявил, что многие не заинтересованы, чтобы проекты «Северный поток» и «Южный поток», Прикаспийский газопровод, нефтепровод «Бургас-Александруполис» были реализованы и, как результат, у России стало больше возможностей для экспорта энергоресурсов.

«Мы уверены, что эти проекты экономически обоснованы, отвечают строгим экологическим стандартам и служат укреплению глобальной энергетической безопасности. Будем осуществлять их и дальше», - заявил В.ПУТИН.