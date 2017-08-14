В Риме туристический автобус въехал в мост, 18 пострадавших (видео)

В Риме двухэтажный туристический автобус въехал в мост. Об этом сообщает УП со ссылкой на агентство Rai.

Отмечается, что водитель хотел проехать под мостом, высота которого 2 метра 40 см. Однако он не учел, что высота автобуса на 50 см больше моста.

Читайте такжеВ Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин (фото, видео)

В результате происшествия пострадали 18 человек. Трое из них получили серьезные травмы, в том числе 10-летний ребенок.

В салоне находились туристы из Франции и Британии. Водитель не пострадал, у него взяли тесты на наркотики и алкоголь.