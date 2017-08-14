В Риме туристический автобус въехал в мост, 18 пострадавших (видео)
03:07, 14 августа 2017Мир
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Трое из пострадавших получили серьезные травмы, в том числе 10-летний ребенок.
В салоне находились туристы из Франции и Британии / фото rainews.it
В Риме двухэтажный туристический автобус въехал в мост. Об этом сообщает УП со ссылкой на агентство Rai.
Отмечается, что водитель хотел проехать под мостом, высота которого 2 метра 40 см. Однако он не учел, что высота автобуса на 50 см больше моста.
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В результате происшествия пострадали 18 человек. Трое из них получили серьезные травмы, в том числе 10-летний ребенок.
В салоне находились туристы из Франции и Британии. Водитель не пострадал, у него взяли тесты на наркотики и алкоголь.
Ранее сообщалось, что в центре канадского города Ванкувер туристический автобус выехал с дороги на пешеходную часть и врезался в прохожих. В результате происшествия пострадали четыре человека. Два из них были доставлены в больницу в критическом состоянии, еще два - в тяжелом.
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