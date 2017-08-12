После посещения жуткого столкновения поездов в Египте, умер советник министра

В Египте скончался советник транспорта после того, как увидел жуткое столкновение поездов, в результате которого погибли 49 человек. Об этом пишет ТСН.

Отмечается, что чиновник не выдержал увиденного и потерял сознание, когда прибыл на место аварии. Чиновника забрали в больницу, однако спасти его не смогли.

Как сообщал УНИАН ранее, вчера, 11 августа, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Граждан Украины среди пострадавших в аварии нет.

В результате столкновения поездов близ египетской Александрии погибли 49 человек. Об этом сообщило египетское государственное телевидение в субботу.