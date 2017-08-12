После посещения жуткого столкновения поездов в Египте, умер советник министра
23:52, 12 августа 2017Мир
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Чиновник потерял сознание, когда прибыл на место аварии
Чиновника госпитализировали, но не смогли спасти / скриншот
В Египте скончался советник транспорта после того, как увидел жуткое столкновение поездов, в результате которого погибли 49 человек. Об этом пишет ТСН.
Отмечается, что чиновник не выдержал увиденного и потерял сознание, когда прибыл на место аварии. Чиновника забрали в больницу, однако спасти его не смогли.
Уже 49 человек стали жертвами столкновения поездов в Египте
Как сообщал УНИАН ранее, вчера, 11 августа, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Граждан Украины среди пострадавших в аварии нет.
В результате столкновения поездов близ египетской Александрии погибли 49 человек. Об этом сообщило египетское государственное телевидение в субботу.
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