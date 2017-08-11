В Египте назвали причину столкновения двух поездов

23:28, 11 августа 2017
Мир
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В столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.

Фото / Reuters

Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов, передает Ahram.

«Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии», — заявил Султан.

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Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии, по последним данным, погибли 36 человек.

По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.

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Теги: #столкновение поездов в Египте#причина столкновения