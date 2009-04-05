Обама и Саркози разошлись во мнениях о членстве Турции в ЕС

17:23, 05 апреля 2009
Мир
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США - за "мусульманский прорыв"

Президент США Барак Обама поддержал стремление Турции вступить в Европейский Союз.

Выступая в Праге на встрече с лидерами стран ЕС, Обама подчеркнул важность интеграции Турции, крупной мусульманской страны, в Европу.

Президент Франции Николя Саркози не согласился с Обамой, вновь выступив против членства Турции в ЕС. Кроме того, по мнению Саркози, США не должны оказывать давления на ЕС в вопросах, касающихся его расширения.

Радио Свобода

 

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