Обама и Саркози разошлись во мнениях о членстве Турции в ЕС

Президент США Барак Обама поддержал стремление Турции вступить в Европейский Союз.

Выступая в Праге на встрече с лидерами стран ЕС, Обама подчеркнул важность интеграции Турции, крупной мусульманской страны, в Европу.

Президент Франции Николя Саркози не согласился с Обамой, вновь выступив против членства Турции в ЕС. Кроме того, по мнению Саркози, США не должны оказывать давления на ЕС в вопросах, касающихся его расширения.

Радио Свобода