В штате Вашингтон в жилом доме обнаружены тела 5 детей

15:13, 05 апреля 2009
Мир
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Убийца - отец?

В американском г.Ортинг (штат Вашингтон) в жилом доме обнаружены тела пятерых детей. Полиция предполагает, что они были убиты отцом, который после этого покончил с собой. Его тело было обнаружено неподалеку от дома, передает РБК со ссылкой на АР.

Младшему из погибших детей - 7 лет, старшей - 16 лет. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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