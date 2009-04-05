В штате Вашингтон в жилом доме обнаружены тела 5 детей

В американском г.Ортинг (штат Вашингтон) в жилом доме обнаружены тела пятерых детей. Полиция предполагает, что они были убиты отцом, который после этого покончил с собой. Его тело было обнаружено неподалеку от дома, передает РБК со ссылкой на АР.

Младшему из погибших детей - 7 лет, старшей - 16 лет. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.