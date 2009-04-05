Военные США и Южной Кореи опровергли вывод спутника КНДР

Военные США и Южной Кореи опровергли информацию об успешном выводе северокорейского спутника на орбиту, сообщает Reuters .

Как заявили американские военные, первая ступень, запущенной КНДР ракеты, упала в Японском море, остальные ступени ракеты, включая спутник, затонули в Тихом Океане. Как подчеркивается в заявлении, обломки аппарата не падали в Японии.

Министерство обороны Южной Кореи также опровергло информацию о выводе спутника на орбиту.

«Основываясь на нашей оценке, все - первая вторая и третья ступени ракеты упали в океан, и ничего не было выведено на орбиту», - сообщил министр обороны Южной Кореи.

Газета.ру