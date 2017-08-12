Столкновение поездов в Египте: количество погибших увеличилось до 49

15:56, 12 августа 2017
Мир
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Также известно о, по меньшей мере, 179 раненых.

В Египте столкнулись два пассажирских поездафото / Global News

В результате столкновения поездов близ египетской Александрии погибли 49 человек. Об этом сообщило египетское государственное телевидение в субботу, передает Sky News.

Также сообщается о, по меньшей мере, 179 раненых. Ранее министерство здравоохранения приводило информацию о 41 погибшем.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Граждан Украины среди пострадавших при аварии нет.

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Теги: #авария поездов в Египте#в Египте столкнулись поезда