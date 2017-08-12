Столкновение поездов в Египте: количество погибших увеличилось до 49
15:56, 12 августа 2017Мир
194 0
Также известно о, по меньшей мере, 179 раненых.
В Египте столкнулись два пассажирских поездафото / Global News
В результате столкновения поездов близ египетской Александрии погибли 49 человек. Об этом сообщило египетское государственное телевидение в субботу, передает Sky News.
Также сообщается о, по меньшей мере, 179 раненых. Ранее министерство здравоохранения приводило информацию о 41 погибшем.
Читайте такжеВ Австралии разоблачили террористов, планировавших взорвать самолет
Как сообщал УНИАН, вчера в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Граждан Украины среди пострадавших при аварии нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter