Столкновение поездов в Египте: количество погибших увеличилось до 49

В результате столкновения поездов близ египетской Александрии погибли 49 человек. Об этом сообщило египетское государственное телевидение в субботу, передает Sky News.

Также сообщается о, по меньшей мере, 179 раненых. Ранее министерство здравоохранения приводило информацию о 41 погибшем.

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Как сообщал УНИАН, вчера в Египте столкнулись два пассажирских поезда. Граждан Украины среди пострадавших при аварии нет.