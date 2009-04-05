Северная Корея объявила о запуске ракеты носителя со спутником

Северная Корея объявила об успешном выводе на орбиту искусственного спутника "Кванмёнсон-2" ("Яркая звезда").

"Наши ученые и технологи в соответствии с государственным планом освоения космоса успешно вывели на орбиту искусственный спутник "Кванмёнсон-2"с помощью ракеты "Ынха-2" ("Млечный путь")", - сообщило сегодня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает РИА «Новости».

Вывод на орбиту произведен через 9 минут 2 секунды после старта, уточняет агентство.

Южнокорейские СМИ сообщили со ссылкой на это же агентство, что Северная Корея не считает запуск ею искусственного спутника связи нарушением резолюции 1718 Совета безопасности ООН.

Резолюция, принятая в 2006 году, запрещает КНДР заниматься разработкой баллистических ракет.