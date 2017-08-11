Трамп выступил с новой угрозой КНДР: американское оружие "готово к бою"

15:14, 11 августа 2017
Мир
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США могут использовать военные мощности, как только Северная Корея "поступит неразумно".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп сделал еще одно предупреждение Северной Корее в пятницу, заявив, что американское оружие "готово к бою".

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"Военные приготовления завершены, все готово к бою, если Северная Корея поступит неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын найдет другой путь!", – написал Трамп в "Твиттере" через день после того, как министр обороны США сказал, что Соединенные Штаты готовы противостоять любой угрозе со стороны Пхеньяна.

Напомним, что за последние дни отношения между КНДР и США серьезно обострились. Так, КНДР заявила о возможности нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. При этом власти КНДР назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом, назвав его "безрассудным".

Трамп в свою очередь заявил, что, возможно, его заявление об "огне и ярости" для КНДР не было достаточно жестким. Американские СМИ также сообщили, что Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи.

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Теги: #Трамп против КНДР