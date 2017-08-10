"О примирении речь не идет": СМИ назвали причину решения Джоли и Питта приостановить развод

Издание ET Online назвало причину приостановки бракоразводного процесса актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта.

По словам источника, пауза возникла из-за того, что главным приоритетом для супругов являются их дети.

"Но ничего существенного в их отношениях не изменилось", – отметил он, говоря о Джоли и Питте.

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Как рассказал источник, в настоящее время актеры не испытывают друг к другу враждебность, и недавно оба проявили "большую вежливость" ради детей. Утверждается, что о примирении речь не идет.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее стало известно, что голливудская пара решила не разводиться.