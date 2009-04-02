До 2020 года НАТО расширится

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявляет, что Североатлантический альянс к 2020 году примет новых членов, но не станет всемирной организацией

Как передает Gazeta.ru, об этом он сообщил, выступая на форуме молодых «атлантистов» под названием «НАТО в 2020 году: что впереди?»

«НАТО-2020 будет больше, чем Альянс сегодня. Я не строю гипотезы о возможных членах и дате их вступления, но дверь Альянса останется открытой», – сказал Я.СХЕФФЕР, добавив, что к этому времени у организации «во всем мире будет больше партнеров, чем сегодня».

При этом генсек Альянса подчеркнул, что «НАТО не станет всемирной организацией».