Британец скончался во время попытки переплыть Ла-Манш

Врачам не удалось спасти британца Дугласа Веймерка, которому стало плохо во время пересечения Ла-Манша в понедельник, 7 августа. Об этом сообщает BBC.

Мужчина принимал участие в Enduroman Arch 2 Arc, непрерывном триатлоне от Мраморной арки в Лондоне до Триумфальной арки в Париже. Он включает в себя 87-мильный пробег в Дувр, пересечение канала и езду на велосипеде.

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