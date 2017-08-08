Британец скончался во время попытки переплыть Ла-Манш
18:41, 08 августа 2017Мир
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Мужчине стало плохо во время изнурительного триатлона.
Для экстремала это было не первое серьезное испытание / facebook.com/douglas.waymark
Врачам не удалось спасти британца Дугласа Веймерка, которому стало плохо во время пересечения Ла-Манша в понедельник, 7 августа. Об этом сообщает BBC.
Мужчина принимал участие в Enduroman Arch 2 Arc, непрерывном триатлоне от Мраморной арки в Лондоне до Триумфальной арки в Париже. Он включает в себя 87-мильный пробег в Дувр, пересечение канала и езду на велосипеде.
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