Львовянин с ДЦП покорил на спецколяске Говерлу (фото)

Иван Маслюк вместе со своими друзьями из г. Сосновка Львовской области покорил самую высокую точку Украины - гору Говерлу. Поскольку у парня детский церебральный паралич, совершил он это с помощью специальной инвалидной коляски La Joelette. Об этом LB.ua рассказал один из участников инициативы - Александр Луцик.

"Когда мы путешествовали по Франции, мы встретились с организацией, которая помогает людям с инвалидностью активно проводить время на специальных колясках. Для нас это стало прозрением. И мы решили делать то же самое в Украине. Нам кажется несправедливым, что людей с инвалидностью в Украине закрывают в специальных интернатах, родители стесняются своих детей, да и в обществе не воспринимают их или боятся", - сообщил Луцик.

В первую поездку на Говерлу отправились 7 человек, 5 из которых помогали нести коляску с Иваном Маслюком. Следующая поездка планируется через пару недель. Всего летом команда осуществит более 10 выездов в горы. Среди путешествующих будут необязательно только люди с инвалидностью: проект задумывался как инклюзивный.

"Необязательно ждать нашей следующей поездки. Если сформируется команда, которая захочет приобщить к поездке человека с инвалидностью, мы готовы будем дать им для этого специальную коляску. Инженеры продумали ее почти идеально: там есть специальные амортизаторы, подголовники, возможность нескольким людям поднимать ее. Мы хотим, чтобы она служила для активных поездок тем, кто в ней нуждается", - сказал Александр Луцик.