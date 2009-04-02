Собака Путина наелась того, что «ей нельзя», из тарелок единороссов

Четвероногая «девочка» российского премьер-министра Владимира Путина лабрадор Кони съела угощение, приготовленное для соратников своего хозяина, пишет TabloID со ссылкой на "Reuters".

В среду члены партии "Единая Россия" были приглашены в подмосковную резиденцию своего лидера, чтобы поговорить о новых способах борьбы с кризисом.

Конечно для Путина и его соратников было приготовлено угощение. Однако встреча затянулась и этим воспользовался пес.

Кони успела прокрасться в комнату на втором этаже дома, где политиков ожидали еда и напитки. Там она обильно угостилась вкусными кушаньями.

Вскоре охранники и официанты обнаружили беспорядок на столах. Сразу же подозрение в содеянном упало на четвероногого обитателя резиденции. А Кони в это время облизываясь спускалась на первый этаж.

Позже представитель Путина подтвердил, что пес действительно похозяйничал в тарелках партийцев. "Да, было такое. Кони съела там печенье и мармелад. А ей же нельзя", - добавил человек из окружения российского премьер-министра.