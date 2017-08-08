Российский оппозиционер, осужденный после массовых акций протеста в 2012 году, вышел на свободу
Оппозиционер провел в заключении четыре с половиной года.
Из колонии вышел один из лидеров протестного движения в России 2011-2012 годов, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов. В заключении он провел четыре с половиной года, сообщает Русская служба Би-би-си.
Об освобождении оппозиционера сообщила его жена Анастасия на странице в "Фейсбуке". Она написала, что Удальцов "полон оптимизма и позитивных эмоций".
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Удальцова в "Твиттере" поздравил c освобождением оппозиционер Алексей Навальный. "Поздравляю Сергея Удальцова с выходом на свободу! 4,5 года он провёл в заключении по сфабрикованному политическому делу. Держался молодцом", - написал он.
"Сергея Удальцова - с освобождением! Серьезный срок. Твердый характер. Желаю удачи на свободе", - написал в "Твиттере" живущий в Лондоне бизнесмен Михаил Ходорковский.
Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были признаны виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году. В июле 2014 года их приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Развозжаева освободили в апреле 2017 года.
По версии следствия, оппозиционеры при финансовой поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе планировали организацию массовых беспорядков по всей России. Помогал им в этом активист Константин Лебедев. Он, в отличие от других обвиняемых по делу, признал вину и в 2013 году был осужден на два с половиной года заключения, а уже в 2014-м освобожден по УДО.
Уголовное дело в отношении оппозиционеров возбудили после проверки материалов фильма "Анатомия протеста-2", частью которого была запись встречи с Гиви Таргамадзе.
Как утверждали авторы, оппозиционеры обсуждали с ним финансирование протестного движения. Целью Таргамадзе, по версии гособвинения, была дестабилизация общественно-политической обстановки с целью мести Владимиру Путину за войну с Грузией.
Удальцов и Развозжаев не признали себя виновными, а также настаивали, что никаких массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади не было.
После вынесения приговора оппозиционеры подавали апелляцию в Верховный суд, однако ее отклонили. Позже Удальцов, Развозжаев и другие обвиняемые по "болотному делу" подавали жалобу в Европейский суд по правам человека. В 2015 году суд признал Леонида Ковязина, Илью Гущина и Артема Савелова потерпевшими и назначил им компенсации.