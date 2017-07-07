В ряде городов РФ прошли обыски в штабах Навального: одного сотрудника избила полиция

В четверг российская полиция провела "следственные мероприятия" в предвыборных штабах оппозиционного политика Алексея Навального в ряде городов России.

Как передает Радио Свобода, обыск, в частности, прошел в московском штабе политика. В полиции заявили, что он связан с делом о "самоуправстве", которое якобы было возбуждено из-за нарушений договора аренды других помещений в здании.

Обыски также прошли в штабах политика в Вологде и Астрахани. В Чебоксарах полицейские пришли в штаб Навального якобы из-за сообщения о краже. Вчера обыски прошли в штабах в Новосибирске и Орле. Свои действия правоохранительные органы объяснили проверкой сообщений о незаконной агитации. Из штабов были изъяты агитационные материалы.

Также сообщается, что сотрудник московского штаба Навального Александр Туровский был избит силовиками при задержании.

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Глава предвыборной кампании Навального Леонид Волков сообщил, что полицейские "проводят следственные действия неизвестного характера" на складе федерального штаба, где хранятся остатки тиража газеты оппозиционера. В десятках городов, в том числе в Иваново, Барнауле, Нижнем Новгороде и Оренбурге сторонникам оппозиционера не выдают направленные им экземпляры газеты.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись уже почти 60 штабов политика, его выдвижение поддержали более полумиллиона человек. Сторонники Навального столкнулись с угрозами и давлением. На самого оппозиционера в конце апреля было совершено нападение – его облили зеленкой, он получил химический ожог глаза.

Сегодня, 7 июля, Навальный выйдет на свободу после административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве. Его сторонники планируют в субботу и воскресенье провести во многих городах страны агитационные пикеты.