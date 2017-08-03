Умер актер Роберт Харди, сыгравший в "Черчилле" и "Гарри Поттере"
Харди сыграл роль министра магии Корнелиуса Фаджа в четырех экранизациях книг про Гарри Поттера и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в нескольких телефильмах.
В Великобритании в возрасте 91 года умер актер, звезда телесериала "Все существа, большие и малые" Роберт Харди, передает Би-би-си. Как заявила семья актера, он прожил "огромную жизнь" и "построил карьеру в театре, на телевидении и в кино, насчитывающую более 70 лет".
Читайте такжеВ Калифорнии умерла вдова Фрэнка Синатры"Папу также будут помнить как дотошного лингвиста, прекрасного художника, любителя музыки и литературы", - говорится в заявлении.
Харди начал свою актерскую карьеру в 1955 году, сыграв в фильме "Отелло". За фильм 1981 года "Уинстон Черчилль: глухие годы" Харди получил премию BAFTA.
В 1998 году актер снялся в фильме Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник". Последней картиной, в которой снялся Харди, была "Крошка Доррит", вышедшая в 2008 году.