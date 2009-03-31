Польская прокуратура планирует допросить украинку Фрис

Прокуратура в городе Згожелец (Республика Польша) планирует допросить преподавательницу Львовского университета Ирину ФРИС по делу ее задержания польскими пограничниками в январе этого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Еленей Гуже, которой подчинена прокуратура Згожельца, Виолетта НИЗЁЛЕК.

Она отметила, что прокурор, который ведет дело И.ФРИС, может допросить украинку в Польше или обратиться к украинским правоохранительным органам о проведении допроса в Украине.

В.НИЗЁЛЕК не уточнила, когда именно прокуратура может провести допрос.

В свою очередь, И.ФРИС заверила УНИАН, что готова приехать в Польшу, если ее вызовет прокуратура. Она отметила, что была лично на заседании польского суда, который рассматривал ее дело в начале марта.

И.ФРИС также высказала мнение, что прокуратура может допросить другую украинку, которая находилась вместе с ней в камере задержаний 7 января.

Пресс-секретарь Лужицкого отдела пограничной службы Иоанна ВОЗНЯК сказала УНИАН, что еще одна гражданка Украины, которая была вместе с М.ФРИС в камере задержаний, подписала протокол, в котором опровергает все обвинения преподавательницы Львовского университета. В то же время И.ВОЗНЯК отказалась предоставить более детальную информацию, отметив, что все материалы также переданы в прокуратуру.

По данным украинского консульства в Кракове, украинку, которая находилась вместе с И.ФРИС в камере задержаний, польские пограничники освободили почти через 2 недели.

И.ВОЗНЯК отказалась уточнить, что было основанием задержания этой украинки и почему она находилась под арестом так долго.

Она также сообщила, что раньше никто из украинцев не обжаловал в суде поведение работников Лужицкого отдела пограничной службы.

Справка УНИАН. 26-летнюю преподавательницу польской филологии Львовского университета И.ФРИС задержали 7 января с.г. работники Лужицкого отдела пограничной службы Польши, аргументируя это тем, что она не имела права с национальной немецкой мультивизой на 2 месяца ехать транзитом через польскую территорию.

Украинку продержали ночь в камере, по словам И.ФРИС, говорили непристойные и оскорбительные слова в ее адрес, на следующий день заставили подписать протокол задержания, в котором она признает вину, и угрожали крупными проблемами, если она этого не сделает.

8 января И.ФРИС отправили в Германию, откуда она выехала транзитом в Украину.

2 марта районный суд г. Згожелец признал правомерным ее задержание, но, по словам И.ФРИС, судья не принял во внимание и не прокомментировал никак ее аргументов, которые она представила в ходе судебного разбирательства дела.

И.ФРИС заявила о намерении обжаловать это решение.

По мнению консула Генерального консульства в Кракове Олега ФИНОГЕНОВА, дело И.ФРИС может создать прецедент, который позволит украинцам в будущем эффективнее отстаивать свои права в спорах с пограничной службой Польши.

Прокуратура в г. Згожелец в середине марта получила документы от Лужицкого отдела пограничной службы Польши по делу задержания И.ФРИС и другой украинки, которая находилась вместе с ней в камере задержаний 7 января 2009 г.

По данным окружной прокуратуры в Еленей Гуже, прокурор, который ведет это дело, уже допросил пограничников, принимавших участие в задержании и допросе И.ФРИС.