В Великобритании трансгендер впервые родил ребенка

В Великобритании первый беременный мужчина – трансгендер Хайден Кросс – родил ребенка - девочку по имени Тринити-Лей Луиза Кросс, пишет Daily Mail.

Сам Хайден Кросс родился девочкой по имени Пейдж, но со временем решил стать мужчиной. Он прошел курс гормональных инъекций и сделал операцию по смене пола.

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Однако через некоторое время трансгендер приостановил процедуры по изменению пола и решил родить ребенка. С помощью спермы донора, которого Хайден Кросс встретил на Facebook, он забеременел.

16 июня в Женском Центре, родильном отделении Королевской больницы Глостершира, он успешно родил девочку. В свидетельстве о рождении Хэйден Кросс указан как мать, но в документе нет отца.

После родов он и его дочь чувствуют себя хорошо.

Такой случай стал первым в истории Великобритании.

Кроме того, как сообщает издание, Хайден Кросс родил девочку через 48 часов после того, как его мать, Кристин Эджворт, родила своего пятого ребенка. Так что в британской семье произошла сразу двойная радость.