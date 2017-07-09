В Великобритании трансгендер впервые родил ребенка
Хайден Кросс с помощью спермы донора, которого нашел через Facebook, забеременел и успешно родил дочь.
В Великобритании первый беременный мужчина – трансгендер Хайден Кросс – родил ребенка - девочку по имени Тринити-Лей Луиза Кросс, пишет Daily Mail.
Сам Хайден Кросс родился девочкой по имени Пейдж, но со временем решил стать мужчиной. Он прошел курс гормональных инъекций и сделал операцию по смене пола.
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Однако через некоторое время трансгендер приостановил процедуры по изменению пола и решил родить ребенка. С помощью спермы донора, которого Хайден Кросс встретил на Facebook, он забеременел.
16 июня в Женском Центре, родильном отделении Королевской больницы Глостершира, он успешно родил девочку. В свидетельстве о рождении Хэйден Кросс указан как мать, но в документе нет отца.
После родов он и его дочь чувствуют себя хорошо.
Такой случай стал первым в истории Великобритании.
Кроме того, как сообщает издание, Хайден Кросс родил девочку через 48 часов после того, как его мать, Кристин Эджворт, родила своего пятого ребенка. Так что в британской семье произошла сразу двойная радость.