Глава МИД ФРГ назвал принятые Конгрессом США санкции "противозаконными"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что президент США Дональд Трамп не подпишет принятые ранее обеими палатами Конгресса санкции против РФ в том виде, в котором они были одобрены американским законодателями.

Об этом Габриэль заявил в понедельник, 31 июля, выступая в Бельгии, где принимал участие в мероприятиях по чествованию памяти погибших в Первой мировой войне, передает DW.com со ссылкой на dpa.

Читайте такжеУ Трампа "за кулисами" готовят экономические санкции против Китая

Немецкий министр назвал принятые американским законодателями санкции "противозаконными". Он также забросил Вашингтону, что тот путает экономические и политические интересы. Несмотря на это, по мнению Габриэля, Трамп "имеет возможность обсудить с нами эти санкции в плоскости европейских интересов". "Мы как европейцы делаем ставку на то, что здесь (в вопросе санкций США против российского энергетического сектора. - Ред.) никто не будет действовать вопреки европейским интересам", - цитирует немецкого чиновника информагентство.

Ранее в этот же день вице-президент США Майк Пенс заявил в Таллинне во время встречи с главами государств и правительств стран Балтии, что президент Дональд Трамп подпишет принятые ранее санкции против РФ, КНДР и Ирана.