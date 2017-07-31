У Трампа "за кулисами" готовят экономические санкции против Китая

В Администрации президента США Дональда Трампа «за кулисами» готовят целый ряд экономических мер, которые призваны наказать Китай. Об этом сообщили в Администрации американского президента, пишет Politiko.

Отмечается, что помощники Трампа продолжают дискуссии по этому вопросу, а решение ожидается уже на этой неделе.

Издание сообщает, что уже есть целый ряд мер, включая торговые ограничения и экономические санкции.

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«Но официальные лица заявили, что еще слишком рано говорить, что может решить президент. Эскалация ситуации в Северной Корее, включая последние межконтинентальные баллистические ракетные испытания, усилила актуальность разработки убедительной стратегии Китая», - пишет издание.

Также отмечается, что Трамп считает, что Китай делает недостаточно, чтобы остановить Северную Корею в вопросе создания ядерного оружия, которая может нанести удар по территории США.

Как сообщал УНИАН ранее, американский президент Дональд Трамп раскритиковал руководство Китая за то, что оно не решает проблемы, которые возникли из-за ракетных испытаний в Северной Корее.

"Я очень разочарован в Китае. Наши дураки бывшие лидеры позволили им заработать на торговле сотен миллиардов долларов за год, но они для нас ничего не делают с Северной Кореей, только говорят. Мы не позволим, чтобы это продолжалось. Китай мог легко решить эту проблему", - заявил Трамп в Twitter.

Напомним, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. В ответ на северокорейское ракетное испытание США и Южная Корея провели учебные пуски ракет.