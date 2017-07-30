Путин подписал закон о запрете в России анонимайзеров

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к законодательству, которые запрещают использование средств для обхода блокировок. Об этом сообщают "РИА Новости".

Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.

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Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Как сообщал УНИАН, данный закон предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN, которые не ограничивают доступ к страницам из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года.