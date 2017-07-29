Обстрел Красногоровки: один военный погиб, шестеро ранены

В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне проведения АТО обострилась: с начала суток российско-террористические группировки дважды открывали огонь, и эти обстрелы привели к гибели и ранениям украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Так, на Мариупольском направлении около 8 часов боевики били из миномета калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Красногоровки. Три мины легли неподалеку опорного пункта ВСУ. В результате этого обстрела один военнослужащий погиб, шестеро получили ранения различной степени.

Второй факт применения боевиками оружия зафиксировано неподалеку Новотошковского. Здесь террористы открывали огонь из гранатометов.

В штабе отмечают, что уже не впервые одиночные прицельные обстрелы позиций сил АТО приводят к жертвам.

"И хотя украинская сторона строго соблюдает перемирие, почти на каждый обстрел боевиков от наших бойцов идет ассиметричный ответ. Каждый украинский погибший и раненый будет дорого стоить врагу", - подчеркнули в пресс-центре.