Стрельба в ночном клубе Германии: преступник умер в больнице (фото, видео)

В городе Констанц на юге Германии на дискотеке в ночь на воскресенье, 30 июля, произошла стрельба. 34-летний гражданин Ирака застрелил человека, впоследствии он ранил полицейского, но сам получил смертельное ранение и позднее скончался в больнице. Об этом сообщает DW.

Мотивы стрелявшего остаются неизвестным. Еще трое человек на дискотеке получили ранения, однако не известно, насколько тяжкие. Жизни раненого полицейского ничего не угрожает.

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Как сообщал УНИАН, украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Германии нет.