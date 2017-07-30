Украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Германии нет - МИД
12:54, 30 июля 2017Общество
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Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.
Среди пострадавших в результате стрельбы в Германии граждан Украины нет / фото @UkrZaKordonom
Среди пострадавших в результате стрельбы в немецком городе Констанц граждан Украины нет.
Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.
«По информации полиции г. Констанц (Баден-Вюртемберг), среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 30 июля, в ночном клубе Grey немецкого города Констанц мужчина открыл огонь около 05.30 по киевскому времени, убив одного человека - охранника, который пытался остановить нападавшего. Три человека получили серьезные ранения, стрелка застрелила полиция.
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