Украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Германии нет - МИД

Среди пострадавших в результате стрельбы в немецком городе Констанц граждан Украины нет.

Об этом сообщает Консульская служба Министерства иностранных дел в Twitter.

«По информации полиции г. Констанц (Баден-Вюртемберг), среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 30 июля, в ночном клубе Grey немецкого города Констанц мужчина открыл огонь около 05.30 по киевскому времени, убив одного человека - охранника, который пытался остановить нападавшего. Три человека получили серьезные ранения, стрелка застрелила полиция.