МИД Молдавии вызвало российского посла из-за планов относительно мероприятий в Приднестровье
Речь идет о демонстрации в одностороннем порядке, которые посвящены 25-летию миротворческой миссии в Приднестровье.
В Молдове вызвали российского посла Фарида Мухаметшина в министерство иностранных дел и европейской интеграции для обсуждения мероприятий, посвященных 25-летию миротворческой миссии в Приднестровье. Об этом сообщается на сайте министерства.
В ведомстве подчеркнули, что российского посла предупреждали о нецелесообразности демонстраций.
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«Посла России, в том числе, неоднократно предупреждали об нецелесообразности организации в одностороннем порядке демонстрации, посвященных этому юбилею с участием артистов и официальных делегаций Российской Федерации, ссылаясь в связи с этим, что такие действия могут нанести вред молдавским отношениям с Россией», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, в Молдавии Министерство иностранных дел и европейской интеграции запретило российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным пролететь через свое воздушное пространство.
Сообщалось, что российский вице-премьер планировал визит для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре. Однако, молдавское министерство направило письмо об отказе в посольство РФ 19 июля, где отмечается, что Рогозину вынуждены отказать в разрешении на пролет через воздушное пространство Молдовы и посадку самолетов ВВС России в аэропортах Кишинева и Тирасполя.