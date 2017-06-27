Закон о новых санкциях против России принят с нарушением процедуры - Белый дом

Законопроект о введении новых санкций против России был принят сенатом США с процедурными нарушениями, поэтому сейчас законопроекта по факту нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер во время брифинга для журналистов.

Читайте такжеСпикер Палаты представителей США хочет как можно скорее принять санкции против РФ

"Принятый Сенатом новый законопроект не прошел установленную процедуру. Я имею ввиду, что закона на данный момент нет", - сказал Спайсер.

Также, он не стал отвечать на вопрос, поддержит ли Белый дом новый раунд санкций отметив, что сперва нужно дождаться текст законопроекта.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, совместив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте.

Данный законопроект содержит также положение о том, что президент не сможет отменить или смягчить санкции против Москвы и Тегерана без одобрения Конгресса. Это вызывает недовольство со стороны Белого дома и нежелание поддерживать проголосованный в Сенате документ.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также подписать президент США.