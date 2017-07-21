В Британии впервые избрали председателем Верховного суда женщину-лорда

В Британии впервые назначили женщину Брендe Хейл президентом суда высшей инстанции, сообщается на сайте Верховного суда Великобритании.

Ожидается, что Хейл займет свою должность 2 октября после присяги.

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В сообщении отмечается, что леди Хейл стала первой женщиной-лордом-ординарием апелляционного суда на очередной сессии в январе 2004 г., в учреждении Верховного суда в 2009 г., после пяти лет заседаний в апелляционном суде и пяти лет работы судьей в Верховном суде.

С июня 2013 года она стала заместителем председателя Верховного Суда Британии.