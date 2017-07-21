В Британии впервые избрали председателем Верховного суда женщину-лорда
19:00, 21 июля 2017Мир
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Бренда Хейл является первой женщиной-лордом-ординарием апелляционного суда.
Леди Хейл стала первой жінокою-лордом-ординарием апелляционного суда / фото supremecourt.ru
В Британии впервые назначили женщину Брендe Хейл президентом суда высшей инстанции, сообщается на сайте Верховного суда Великобритании.
Ожидается, что Хейл займет свою должность 2 октября после присяги.
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В сообщении отмечается, что леди Хейл стала первой женщиной-лордом-ординарием апелляционного суда на очередной сессии в январе 2004 г., в учреждении Верховного суда в 2009 г., после пяти лет заседаний в апелляционном суде и пяти лет работы судьей в Верховном суде.
С июня 2013 года она стала заместителем председателя Верховного Суда Британии.
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