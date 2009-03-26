Берлускони: мировой кризис - это "американский вирус"

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал финансовый кризис "американским гриппом, вирусом, поразившим здоровое тело" итальянской экономики. Такое заявление Берлускони сделал, выступая в роли машиниста нового высокоскоростного поезда "Красная стрела", который свяжет остров Сицилия с Апеннинским полуостровом.

"Это американский грипп, этот вирус попал к нам из Америки и поразил здоровое тело. Мы все пытаемся справиться с ним", - передает слова итальянского премьер-министра Reuters.

По мнению С.Берлускони, Италия скоро оправится от кризиса благодаря своей здоровой банковской системе и низкому уровню задолженности, однако призвал своих соотечественников работать упорнее.

Экономические эксперты ожидают снижения ВВП Италии в 2009 г. на 3%.

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