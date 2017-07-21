Китай решил "очистить" свою культуру от Джастина Бибера: певцу запретили во въезде, пока "не повзрослеет"

Известному канадскому поп-исполнителю Джастину Биберу запретили въезжать на территорию Китая из-за его "плохого поведения". Об этом сообщает The Guardian.

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Бюро культуры Пекина заявляет, что звезда вызвала "недовольство среди общественности" и запрет на въезд необходим для "очищения" искусства.

Министерство культуры страны заявило, что решение закрыть въезд в страну принято из-за правонарушений, регулярно совершаемых исполнителем. «Джастин Бибер — одаренный певец, но при этом весьма неоднозначный и молодой зарубежный исполнитель. Насколько нам известно, он известен плохим поведением как в общественной жизни, так и во время гастролей в Китае, что вызывает недовольство публики», — указали в ведомстве.

В министерстве выразили надежду на то, что 23-летний Бибер «способен исправить свое поведение, когда повзрослеет».

Газета напомнила, что в 2013 году певец посетил Великую Китайскую стену. Скандал разразился из-за того, что на архитектурный памятник музыканта на руках внесли его телохранители.