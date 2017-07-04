В США покончила с собой звезда YouTube, сыгравшая сотни пародий на знаменитостей

В США на 34-м году жизни умерла известная артистка и звезда YouTube Стиви Райан. Она получила известность благодаря своим пародиям на знаменитостей.

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Billboard сообщает, что Райан покончила с собой. Это показали результаты вскрытия тела. Райан умерла 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.

Стиви полюбили зрители благодаря пародиям на знаменитостей, среди которых Джастин Бибер, Ким Кардашян и Эми Уайнхаус, передает издание.

Также она вела комедийное шоу Stevie TV на телеканале VH1.