В США покончила с собой звезда YouTube, сыгравшая сотни пародий на знаменитостей
18:20, 04 июля 2017Мир
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Стиви полюбили зрители благодаря пародиям на знаменитостей, среди которых Джастин Бибер, Ким Кардашян и Эми Уайнхаус.
Стиви Райан совершила самоубийство / Twitter
В США на 34-м году жизни умерла известная артистка и звезда YouTube Стиви Райан. Она получила известность благодаря своим пародиям на знаменитостей.
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Billboard сообщает, что Райан покончила с собой. Это показали результаты вскрытия тела. Райан умерла 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.
Стиви полюбили зрители благодаря пародиям на знаменитостей, среди которых Джастин Бибер, Ким Кардашян и Эми Уайнхаус, передает издание.
Также она вела комедийное шоу Stevie TV на телеканале VH1.
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