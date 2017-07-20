В Англии и Уэльсе впервые зафиксировали рост числа новорожденных мигрантками

Число женщин, ставших матерями после 40 лет в Англии и Уэльсе, в прошлом году оказалось выше, чем доля молодых матерей в возрасте до 20 лет, свидетельствуют данные Управления национальной статистики, передает Би-би-си. Такое происходит второй год подряд - до этого подобный тренд был зафиксирован лишь после Второй мировой войны.

Читайте такжеВласти Германии придумали, что делать с мигрантамиДанные Управления национальной статистики также показали, что более четверти младенцев в Англии и Уэльсе в 2016 году появились на свет у матерей, для которых Британия - не родная страна. Такой показатель зафиксирован впервые.

Процент матерей, рожденных за пределами Британии, неуклонно рос с 1990 года, когда он составил 11,6%, и в 2016-м достиг рекордного уровня в 28,2%.