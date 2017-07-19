Госдума России упростила получение украинцами российского гражданства

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, который упростил гражданам Украины получение российского гражданства. Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте такжеГосдума разрешила получать российский паспорт без справки об отказе от гражданства Украины​"Госдума в третьем чтении приняла законопроект об упрощении получения паспорта РФ гражданами Украины. В поддержку инициативы высказалось 409 парламентариев", - говорится в сообщении.

Так, согласно законопроекту, гражданам Украины достаточно только нотариально заверенного в РФ заявления о том, что они отказываются от украинского гражданства.

Такое же заявление будет направляться в Украину, однако никаких ответных документов о подтверждении выхода из гражданства в России требовать не будут. Спикер госдумы Вячеслав Володин признал, что эта поправка нарушает изначальную концепцию законопроекта, но попросил депутатов «быть выше этого».

Также закон предусматривает, что теперь при принятии гражданства РФ иностранец будет обязан приносить присягу.

Кроме того, принятый закон позволяет лишать иностранцев приобретенного ими гражданства РФ за террористические и экстремистские преступления.