Россия упрощает украинцам получение гражданства
Достаточно будет предоставить МВД РФ только нотариально заверенное заявление об отказе от гражданства Украины.
Украинцам, которые подадут МВД России заявление об отказе от гражданства своей страны, разрешат получить российский паспорт в ускоренном порядке, передает Би-би-си. В частности, комитет госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил для принятия во втором чтении поправки, вводящие дополнительные льготы для граждан Украины, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Читайте такжеКаждый двадцатый гражданин Украины считает себя русским - исследованиеЧтобы получить российский паспорт, им нужно будет предоставить МВД только письменное заявление об отказе от гражданства Украины.
Получить гражданство России можно в обычном и в ускоренном порядке. При обычном порядке у заявителя должен быть вид на жительство в России, а прожить в стране он должен не менее пяти лет.
В ускоренном режиме получить российский паспорт могут так называемые "носители языка", живущие в России и отказавшиеся от гражданства другого государства. В этом случае они должны предоставить в МВД нотариально заверенное заявление, подтверждающий отказ. Отказываться от родного гражданства необязательно, если "отказ невозможен в силу не зависящих от лица причин".
По мнению российских чиновников, получение документа, подтверждающего отказ от предыдущего гражданства, стало проблемой для живущих в России украинских граждан. Они утверждают, что украинские органы власти не выдают им справки, подтверждающие обращение о выходе из гражданства.
Согласно поправкам, украинцам теперь не нужно будет ждать ответа от органов власти на родине, достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства, нотариально заверить его и предоставить в МВД.
Граждан других стран новый порядок не коснется.
По оценке руководителя главного управления МВД по вопросам миграции Ольги Кирилловой , сейчас около миллиона человек не могут получить справку об отказе от украинского гражданства.
Поправка для украинцев дополнит законопроект о лишении гражданства за терроризм и экстремизм.