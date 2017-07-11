Россия упрощает украинцам получение гражданства

Украинцам, которые подадут МВД России заявление об отказе от гражданства своей страны, разрешат получить российский паспорт в ускоренном порядке, передает Би-би-си. В частности, комитет госдумы РФ по госстроительству и законодательству одобрил для принятия во втором чтении поправки, вводящие дополнительные льготы для граждан Украины, которые хотят получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Читайте такжеКаждый двадцатый гражданин Украины считает себя русским - исследованиеЧтобы получить российский паспорт, им нужно будет предоставить МВД только письменное заявление об отказе от гражданства Украины.

Получить гражданство России можно в обычном и в ускоренном порядке. При обычном порядке у заявителя должен быть вид на жительство в России, а прожить в стране он должен не менее пяти лет.

В ускоренном режиме получить российский паспорт могут так называемые "носители языка", живущие в России и отказавшиеся от гражданства другого государства. В этом случае они должны предоставить в МВД нотариально заверенное заявление, подтверждающий отказ. Отказываться от родного гражданства необязательно, если "отказ невозможен в силу не зависящих от лица причин".

По мнению российских чиновников, получение документа, подтверждающего отказ от предыдущего гражданства, стало проблемой для живущих в России украинских граждан. Они утверждают, что украинские органы власти не выдают им справки, подтверждающие обращение о выходе из гражданства.

Согласно поправкам, украинцам теперь не нужно будет ждать ответа от органов власти на родине, достаточно написать в России заявление об отказе от гражданства, нотариально заверить его и предоставить в МВД.

Граждан других стран новый порядок не коснется.

По оценке руководителя главного управления МВД по вопросам миграции Ольги Кирилловой , сейчас около миллиона человек не могут получить справку об отказе от украинского гражданства.

Поправка для украинцев дополнит законопроект о лишении гражданства за терроризм и экстремизм.