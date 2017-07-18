В России Верховный суд подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию религиозной организации "Свидетели Иеговы" на предыдущее решение этого суда признать ее экстремистской.

Таким образом, решение суда о ликвидации организации и запрете ее деятельности в России вступило в силу, пишет Радио Свобода.

Такое решение Верховный суд России принял 20 апреля по иску Министерства юстиции России. После того участились сообщением о давлении на последователей этого религиозного течения.

Правозащитники считают решение нарушающим права человека.

Читайте такжеКадыров пригрозил миру российским ядерным оружием. Пескову пришлось оправдывать его

Как предполагается, теперь "Свидетели Иеговы" могут обратиться в Европейский суд по правам человека, но Россия не считает себя обязанной выполнять его решения.

К организации, которая заявляет о 170 тысяч верующих в России, власти страны давно относится с подозрением из-за ее негативной позиции в отношении военной службы, выборов или вообще авторитета власти.

В России конституция официально гарантирует свободу религии, но законодательство определяет четыре "традиционные религии" народов страны – православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а другие религиозные течения нередко подвергаются дискриминации.