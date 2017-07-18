В России Верховный суд подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"
Теперь "Свидетели Иеговы" могут обратиться в Европейский суд по правам человека, но Россия не считает себя обязанной выполнять его решения.
Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила апелляцию религиозной организации "Свидетели Иеговы" на предыдущее решение этого суда признать ее экстремистской.
Таким образом, решение суда о ликвидации организации и запрете ее деятельности в России вступило в силу, пишет Радио Свобода.
Такое решение Верховный суд России принял 20 апреля по иску Министерства юстиции России. После того участились сообщением о давлении на последователей этого религиозного течения.
Правозащитники считают решение нарушающим права человека.
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Как предполагается, теперь "Свидетели Иеговы" могут обратиться в Европейский суд по правам человека, но Россия не считает себя обязанной выполнять его решения.
К организации, которая заявляет о 170 тысяч верующих в России, власти страны давно относится с подозрением из-за ее негативной позиции в отношении военной службы, выборов или вообще авторитета власти.
В России конституция официально гарантирует свободу религии, но законодательство определяет четыре "традиционные религии" народов страны – православное христианство, ислам, иудаизм и буддизм, а другие религиозные течения нередко подвергаются дискриминации.